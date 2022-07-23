Küresel gıda krizi Türkiye’nin çabalarıyla çözüldü: Dünyaya nefes borusu açıldı!

İstanbul dün, tüm dünya için büyük önem taşıyan tarihi anlaşmalardan birine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 5 aydır Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle dünyanın en önemli tahıl üreticisi olan iki ülkenin ürünlerini ihraç edememeleri sonucu ortaya çıkan gıda krizi, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile çözüldü.
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleri sonucu yapılan anlaşma ile kıtlık endişesi ile karşı karşıya kalan dünya, rahat bir nefes aldı.
TÜRKİYE ARABULUCU OLDU
Rusya ve Ukrayna'yı anlaşmaya götüren süreç, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın güvenlik, Rusya'nın da yaptırımlar nedeniyle tahıl ürünlerini uluslararası pazarlara satamamasının yarattığı küresel gıda krizi uyarılarıyla başladı.
Gıda fiyatlarında artışa yol açan ve özellikle yoksul Afrika ülkelerinde yaşayan milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atan gıda krizinin çözümünde Türkiye başrolde yer aldı. Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana iki aydır yürütülen arabuluculuk çabaları, özellikle haziran ayı ortasından itibaren yoğunlaştı ve geçen hafta İstanbul'da yapılan görüşme, genel hatlarıyla bir anlaşmanın ortaya çıkmasını sağladı.
DOLMABAHÇE'DE İMZA
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM askeri heyetleri arasında 13 Temmuz'da İstanbul'da teknik toplantı gerçekleşmişti. Taraflar bu kez imza töreni için İstanbul'da bir araya geldi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.
Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı. Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı.
SAVAŞ SÜRECİNDEKİ İLK ANLAŞMA
Anlaşma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana savaşan taraflar arasındaki ilk büyük anlaşma olarak tarihe geçti. Erdoğan ile Guterres'in konuşma yaptığı tarihi törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.
DÜNYAYA NEFES BORUSU AÇILDI
Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:
AÇLIK TEHLİKESİNİN ÖNÜ ALINACAK: Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Ortadoğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla, yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz.
MEŞEKKATLİ BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜK: Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamlarıyla, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik.
KOORDİNASYON MERKEZİ: Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.
SAVAŞIN KAZANANI YOK: Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını, sadece tarafların değil, tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz.
YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI: Bugün Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın, barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canıgönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş, nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin, savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sürecin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.
ERDOĞAN'IN ÇABASI SONUÇ VERDİ
BM Genel Sekreteri Guterres, Başkan Erdoğan'a Türkçe teşekkür ettiği konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın ısrarlı çabalarının sonuç verdiğini vurgulayan Guterres, şunları kaydetti: "Türk hükümetinin ileriye dönük kritik rolünü sürdürmesine güven duyuyoruz. Bu anlaşma iflasın eşiğinde olan gelişmekteki ülkeler ve kıtlığın eşiğindeki en savunmasız insanlara rahatlama getirecek. Karadeniz'deki umut ışığı pek çok kişinin ortak çabaları sayesinde parlıyor."
AB: TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" denildi.
İmza töreninin ardından ABD'den de bir açıklama geldi. Beyaz Sarayı Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "BM Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz, minnettarız" diye konuştu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise "Türkiye'yi ve BM Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz" ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Ukrayna da Türkiye'nin rolünü takdir ettiğini bildirdi.
SEVKİYAT ÜÇ LİMANDAN YAPILACAK
Türkiye'nin diplomasi başarısı olarak ortaya çıkan ve dünya kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılanan mutabakat ile ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Ukrayna'ya ait 3 liman üzerinden emniyetli bir şekilde denizden nakliyatının yapılması amaçlanıyor.
Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından yapılacak sevkiyatı içeren mutabakatla ilk olarak BM ve taraflarca belirlenen sayıda temsilci ile İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin tesis edilmesi planlanıyor. Onaylanan program ve denetim dahilinde söz konusu limanlara intikal eden, giren ve çıkan gemilerin kontrolü sağlanacak.
Gemilerin koridordan intikali taraflarca da uzaktan takip edilebilecek. İnsani maksatlı olması esas alınacak faaliyet kapsamında Türkiye, Türk boğazlarına giriş-çıkış öncesi tüm ticari gemilerin kontrolünü yapacak.
DÜNYA GELİŞMELERİ CANLI YAYINLA İZLEDİ
İstanbul'daki imza töreni dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Uluslararası televizyon kanalları, yaşananları canlı yayınla izleyicilerine ulaştırdı. Uluslararası haber ajansları da anlaşmanın küresel gıda krizini hafifletmeye yönelik umut verici ilerleme işareti olduğunu kaydetti.
Fransa'nın Le Parisien gazetesi, Başkan Erdoğan'ın en büyük diplomatik başarılarından birine imza attığı kaydetti. İtalyan haber kanalı Rainews24, "Anlaşma, Türk diplomasisinin meyvesidir. ABD ve Kremlin, anlaşmayı alkışlarla karşılıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin CNN International televizyonu, anlaşmanın BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalandığına vurgu yaptı.
Bazı Rus devlet televizyon kanalları, Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İstanbul'daki açıklamalarını detaylı şekilde aktardı.
Yunanistan'ın Ethnos Gazetesi, anlaşmaya ilişkin gelişmeyi, küresel gıda krizine karşı hafifletici olabileceği için "hayati öneme sahip" olarak değerlendirdi.
Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, anlaşmayı, acil koduyla okuyucularına duyurdu.
Hindistan'da İngilizce yayın yapan Times of India gazetesi, haberinde, anlaşmanın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kötüleşen uluslararası gıda krizinin hafifletilebileceğine dair umutları artırdığına işaret edildi.