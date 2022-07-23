Öğrenci affının detayları netleşti

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı öğrenci affı olan ve 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren afla ilgili detaylar belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan açıklamada terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar ile terör örgütlerine üyeliği, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç herkes aftan yararlanabilecek. Öğrenci affı lisansüstü öğrencilerini de kapsıyor. Afta herhangi bir yıl koşulu da aranmayacak. Aftan hangi tarihte olursa olsun herhangi bir üniversiteden ilişiği kesilen ya da kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayan herkes yararlanabilecek. Aftan yararlanmak isteyenlerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru için son tarih 7 Kasım 2022.