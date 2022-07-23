Şimdiden birbirlerine girdiler! Gelecek Partisi’nden DEVA Partisi’ne tepki: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda

ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" açıklamasını yapmıştı.