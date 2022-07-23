Şimdiden birbirlerine girdiler! Gelecek Partisi’nden DEVA Partisi’ne tepki: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 aylık bir süre kala henüz adayını açıklamayan Millet İttifakı'nda ipler kopma noktasına geldi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki 'İstanbul Sözleşmesi' krizi gündemdeki sıcaklığını korurken, bu kez ittifakın diğer ortakları Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ittifak açıklamasına çok sert tepki gösterdi.
"EN BÜYÜK HATA SİZLERİ ADAM YERİNE KOYANLARDA"
Abdülkadir Baykay, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir." dedi.
ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" açıklamasını yapmıştı.