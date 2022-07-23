SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kayseri’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İLK DEFA HAYATIN GERÇEKLERİYLE YÜZLEŞMEYE BAŞLADILAR

Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşıyor. Covid-19 ile başlayan kriz, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon insanlığın öncelikli meselelerinden birisi haline geldi. Bugün ABD'den, Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık-enerji-gıda-istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerde, enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir güvenlik ve refah düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Salgın döneminde vatandaşını ölüme terk edenler bugün de hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında aynı çaresizliği yaşıyor.

Milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapattırmadık.

VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

İstihdamda 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımda, üreticimizin ve çiftçilerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. 2023 senemizde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yılbaşında asgari ücretteki tabloyu yeniden değerlendirip, gerekeni yapacağız.

Türk ekonomisi ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor. Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız.

TAHIL KORİDORU MESAJI

Ukrayna depolarında bekleyen tahılların Karadeniz üzerinden ihraç edilmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız

Siyaset adı altında bozgunculuk yapanlara sesleniyorum; Yalanla dolanla siyaset yapmayın