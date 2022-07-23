Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi: 289 terörist etkisiz! 330 mağara imha edildi
Giriş Tarihi: 23.7.2022 11:13 Son Güncelleme: 23.7.2022 11:28

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi: 289 terörist etkisiz! 330 mağara imha edildi

DHA
Son dakika: Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesi: 289 terörist etkisiz! 330 mağara imha edildi

Son dakika haberi: Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 330 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi


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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi: 289 terörist etkisiz! 330 mağara imha edildi
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