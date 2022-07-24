6’lı masada çatlak uçuruma dönüşüyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti öncülüğünde kurulan 6'lı masa ittifakının İstanbul Sözleşmesi konusundaki fikir ayrılıkları gün geçtikçe derinleşiyor. Saadet Partisi dışındaki ittifak üyesi partiler, İstanbul Sözleşmesinden yana tavır alıyor. 6'lı ittifakı iyice karıştıracak son açıklama ise Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan geldi.

Karaduman, düzenlediği basın toplantısında, "İktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırıldıysa İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı bütün uygulamaları da Allah'ın izniyle kaldırmış olacağız. Kadını ve aileyi koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

6'LI İTTİFAKTA ORTALIK TOZ DUMAN

6'lı masa ittifakında Saadet Partisi dışındaki partiler İstanbul Sözleşmesine sahip çıkan açıklamalara imza atmıştı. Saadet Partisi'nde üst düzey yöneticiler, sözleşmenin kaldırılmasını savunan açıklamalarda bulunmuştu. İşte o açıklamalar;

Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız."

Akşener, "Bugün kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; kadınlara yönelik her türlü şiddete, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak."

Babacan, "Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesiyle ilgili kararı hukuka aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz ve iktidara geldiğimizde ilk iş, sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız."

Davutoğlu, "Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir. Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız."

Karamollaoğlu, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir."