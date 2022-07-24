Dünya takdir ederken, malum zihniyet algı operasyonu peşinde! Yalancının mumu sadece ’Birgün’ yandı

Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"nü alan Emine Erdoğan, "Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek" iddiaları ile ilgili ilk kez sessizliğini bozdu.
Emine Erdoğan, "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" ifadelerini kullandı.
AMAÇ ÇEVRE PROJELERİNİN İÇİNİ BOŞALTMAK
Aralık 2020'de kurulan Çevre Ajansı'nın kurulması öncesinde Emine Erdoğan'ın görüş ve onayının alındığı iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Ajans, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu ve Emine Erdoğan ile hiçbir hukuki bağı bulunmuyor.
Kamu yönetimi çerçevesinde bu bağın kurulamayacağı ve devletin işleyişi bakımından mümkün olmayacağı da açık iken, bu haberler de "Emine Erdoğan'ın gerek ülke içinde gerek uluslararası kamuoyu nezdinde takdir edilen Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi Projesi'nin içini boşaltma" amacını taşıyor.
DÜNYA TAKDİR EDERKEN; MALUM ZİHNİYET ALGI OPERASYONU PEŞİNDE
Emine Erdoğan'a çevre duyarlılığından dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, Emine Erdoğan'ın sıfır atık başta olmak üzere çevreyle ilgili projelere verdiği katkıları takdirle izlediklerini ifade etti.
"Çevreyi korumak bir seçenek değil, zarurettir" diyen Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabı da birçok çevre otoritesi tarafından takdirle karşılandı.
MİLYONLARCA TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI
Emine Erdoğan himayesinde 2017 yılından bu yana başarıyla yürütülen sıfır atık projesi sayesinde geçtiğimiz yıla kadar toplanan atıklarla 1,5 milyon ailenin bir aylık, 130 bin ailenin 1 yıllık kullanımına eş değer, 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.
16,5 milyon ton kağıt-karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık lisanslı işletmelerce işlenerek, ekonomiye kazandırıldı.