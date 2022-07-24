Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? "İçlerinde biriktirdikleri kini beklemeden kustular"

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, Hıncal Uluç'un sağlık durumu ile ilgili son durumu köşesine taşıdı. Yüksel Aytuğ, "Aynı anda iki ciddi operasyon birden geçiren Hıncal ağabey şu anda yoğun bakımda uyutuluyor. Her şey yolunda giderse yarın uyandırılacak ve tedavisi normal odada devam edecek." dedi.
İşte Yüksel Aytuğ'un 'Hıncal'a saldırmanın dayanılmaz cazibesi' başlıklı yazısı:
Haftalardır yüreğim ağzımda, dualar dilimde. Her sabah cep telefonumdaki mesajlara, haber sitelerine korkuyla bakar oldum, Hıncal ağabeyden kötü haber gelecek diye...
Okurlarımın büyük bölümü aynı zamanda Hıncal ağabeyi de takip edenler olduğu için bana her gün durumunu soruyorlar. Bildiğim kadarıyla onlara gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Aynı anda iki ciddi operasyon birden geçiren Hıncal ağabey şu anda yoğun bakımda uyutuluyor. Her şey yolunda giderse yarın uyandırılacak ve tedavisi normal odada devam edecek. Bugüne kadar pek çok ciddi sağlık sorununun üstesinden gelen, ruhunda her zaman bir büyük savaşçıyı, direnişçiyi barındıran ağabeyimin, bu kez de galip geleceğine yürekten inanıyorum.
İÇLERİNDE BİRİKTİRDİKLERİ KİNİ BEKLEMEDEN KUSTULAR
Gelin görün ki, birtakım kişiler bu ciddi rahatsızlığını bile ona saldırmak için bahane bellediler. Asılsız haberler yayıp, onu hayattayken defalarca öldürdüler. İçlerinde biriktirdikleri kini, garezi, onun ölümünü bile bekleyemeden kustular, paylaşımlarından irin akıttılar. En çok da gönül verdiğim takımım Fenerbahçe'nin sözde sempatizanı olan bazı holiganların hakaretleri beni üzdü. Ezeli rekabeti ebedi nefrete dönüştürmek isteyenler Hıncal ağabeyi diri diri gömmeye kalktılar. Gerçek bir Fenerbahçeli olarak utandım, hem de çok utandım.
Her şeyden önce Hıncal Uluç bir köşe yazarı değil, bir köşe yazarlığı ekolüdür. Her daim Türkiye'nin en çok okunan üç yazarından biri olmuştur. Bu nedenle yeri dolmaz, doldurulamaz. Arkasından sövmeye kalkanların asıl derdi de bu mesleki kıskançlıktır zaten.
Hıncal ağabeyi okuyanların yarısı onu çok sever, yarısı nefret eder. Bu da onun işini son derece doğru yaptığının bir göstergesidir. Çünkü bir eleştirmen için mesleğe yapılan en büyük ihanet, herkes tarafından sevilmektir.
Hıncal ağabey de yarım asırlık meslek yaşamında hepimiz gibi hatalar yaptı. Ben de çoğu zaman onu eleştiren yazılar kaleme aldım. Ama hiçbir zaman olayı kişiselleştirmek, ona hakaret etmek, aşağılamak aklımın ucundan bile geçmedi. O da bunu bildiği için çatışan yazılarımızın sonunda her daim olayı tatlıya bağlayıp, işimizi yapmaya devam etmişizdir. Her gün benden önce Hıncal ağabeyi okuyan rahmetli annemin sözleri hâlâ kulağımda: "Hıncal ağabeyini üzersen, çekerim kulaklarını..."
Diyeceğim o ki; Hıncal Uluç'a ilk taşı "günahsız biri" atsın. Var mı elini kaldırabilen bir babayiğit?
Haydi ağabey, kalk bir an önce o yataktan ve ağzının payını ver cümlesinin... Sensiz mahalle öyle sıkıcı ki...
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