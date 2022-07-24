Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? "İçlerinde biriktirdikleri kini beklemeden kustular"

İÇLERİNDE BİRİKTİRDİKLERİ KİNİ BEKLEMEDEN KUSTULAR

Gelin görün ki, birtakım kişiler bu ciddi rahatsızlığını bile ona saldırmak için bahane bellediler. Asılsız haberler yayıp, onu hayattayken defalarca öldürdüler. İçlerinde biriktirdikleri kini, garezi, onun ölümünü bile bekleyemeden kustular, paylaşımlarından irin akıttılar. En çok da gönül verdiğim takımım Fenerbahçe'nin sözde sempatizanı olan bazı holiganların hakaretleri beni üzdü. Ezeli rekabeti ebedi nefrete dönüştürmek isteyenler Hıncal ağabeyi diri diri gömmeye kalktılar. Gerçek bir Fenerbahçeli olarak utandım, hem de çok utandım.

Her şeyden önce Hıncal Uluç bir köşe yazarı değil, bir köşe yazarlığı ekolüdür. Her daim Türkiye'nin en çok okunan üç yazarından biri olmuştur. Bu nedenle yeri dolmaz, doldurulamaz. Arkasından sövmeye kalkanların asıl derdi de bu mesleki kıskançlıktır zaten.

Hıncal ağabeyi okuyanların yarısı onu çok sever, yarısı nefret eder. Bu da onun işini son derece doğru yaptığının bir göstergesidir. Çünkü bir eleştirmen için mesleğe yapılan en büyük ihanet, herkes tarafından sevilmektir.