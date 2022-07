Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? "İçlerinde biriktirdikleri kini beklemeden kustular"

İşte Yüksel Aytuğ'un 'Hıncal'a saldırmanın dayanılmaz cazibesi' başlıklı yazısı:

Haftalardır yüreğim ağzımda, dualar dilimde. Her sabah cep telefonumdaki mesajlara, haber sitelerine korkuyla bakar oldum, Hıncal ağabeyden kötü haber gelecek diye...

Okurlarımın büyük bölümü aynı zamanda Hıncal ağabeyi de takip edenler olduğu için bana her gün durumunu soruyorlar. Bildiğim kadarıyla onlara gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Aynı anda iki ciddi operasyon birden geçiren Hıncal ağabey şu anda yoğun bakımda uyutuluyor. Her şey yolunda giderse yarın uyandırılacak ve tedavisi normal odada devam edecek. Bugüne kadar pek çok ciddi sağlık sorununun üstesinden gelen, ruhunda her zaman bir büyük savaşçıyı, direnişçiyi barındıran ağabeyimin, bu kez de galip geleceğine yürekten inanıyorum.