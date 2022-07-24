Kahramanmaraş’ta çok acı olay: Araç baraja devrildi! 2 ölü...

Olay, gece saatlerinde Göksun'un Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Kırklareli 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Alihan Ördek ile Burakcan Doğan'ın bulunduğu 27 AIK 725 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Adatepe Baraj Gölü'ne devrildi. Kazayı gören mahalle halkı baraj gölüne giderken, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.