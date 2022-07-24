Milli mücadelenin yönünü değiştiren Erzurum Kongresi’nin 103. yıldönümü

23 Temmuz - 7 Ağustos arasında Atatürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen ve toplanış şekliyle bölgesel alınan kararlarla ulusal nitelik taşıyan Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'nin yönünü şekillendirdi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi ile milli mücadelenin istikametini çizen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla yad ettiğini söyledi. Varank, "İngiliz askerleri Eskişehir Kütahya Amasya gibi kentlerde elini kolunu sallayarak geziyordu. Yunanlılar İzmir ve Ege Bölgesi'nde zalimce halkımıza eziyet ediyordu. İşte düşmanın içimize kadar girdiği böylesine bir dönemde Türk milleti Kemal Paşa liderliğinde harekete geçti" diye konuştu.

KONGRE UMUT IŞIĞI OLDU

Erzurum Kongresi'nin, başlayacak kurtuluş Savaşı'nın adeta bir manifestosu olarak tarihe geçtiğini söyleyen Varank, "O gün herkesin zihnine milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı kazındı. O gün manda ve himaye isteyen hainlerin yüzüne Türk milletinin hiçbir zaman bağımlılık altına girmeyeceği haykırıldı, Türk milletinin her zaman olduğu gibi bu işgal girişimine de savaşarak cevap vereceği teyit edildi. Bunların hepsinden öte ümidini kaybetmeye başlamış milletimiz için Erzurum Kongresi bir umut ışığı oldu" değerlendirmesini yaptı.

MEŞALE ERZURUM'DA HARLANDI



Erzurum Valisi Okay Memiş, Türk tarihinin önemli sayfalarından olan, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu ortaya koyup şuurunu yansıtan ve milletçe varisi olmakla onur duyulan binada Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünü yaşadıklarını söyledi. Memiş, "Anadolu'nun dört bir yanının düşmanla sarıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla yaktığı Kurtuluş Meşalesi Erzurum'da harlanmış, bu da tarihimiz açısından yeni bir başlangıcı işaret etmiştir" dedi.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kongrede alınan kararların milletin kurtuluşunu ve Cumhuriyetin doğuşunu sağladığını belirtti. Sekmen, "Erzurum'da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü oldu. Atatürk'ün öncülüğünde Erzurum'da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü" ifadesini kullandı.



ÇEŞİTLİ ETKİNLERLE KUTLANDI



Erzurum Kongresi'nin imzalandığı odada, oyuncular tarafından 23 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı temsili gösteri yapıldı. Atatürk'ün de kürsüsünün olduğu alanda duygu dolu anlar yaşandı. Etkinliğe gelenler Atatürk'ün el yazısı ile yazdığı Nutuk'un sayfalarını dikkatle inceledi.

Törenin ardından katılımcılar, atlı ciritçiler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden tarihi Kongre Binası'na kadar kortej yürüyüşü yaptı. Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıldönümünde, Kongre Binası'nda "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı.



Erzurum Kongresi'nin imzalandığı odada, oyuncular tarafından 23 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı temsili gösteri yapıldı. Erzurum Kongresi'nde alınan kararların basıldığı gazetenin vatandaşlara dağıtıldığı program, Erzurum Halk Oyunları ekibinin ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehtran Takımı'nın gösterileriyle sona erdi.