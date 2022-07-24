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Giriş Tarihi: 24.7.2022 11:06 Son Güncelleme: 24.7.2022 11:11

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor." dedi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
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