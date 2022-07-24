Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Zaferle sonuçlandıracağız

"YENİ BİR DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEYİZ"

İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. Uluslararası ilişkilerfden ekonomiye, aileye ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.

Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık.

Bu millet rastgele bri millet değil. Bu milletin mayası sağlam. Bunun için bu millet geleceği çok farklı bir şekilde inşa etmeye hazır.