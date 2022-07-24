Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Zaferle sonuçlandıracağız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi ve terörle mücadele konusunda net mesajlar veren Başkan Erdoğan,
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"İNSANLIĞA YÖN VERECEK DEĞİŞİMLERE TALİBİZ"
Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek medeniyet inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. İnsanlığa yön verecek değişimlere talibiz.
"YENİ BİR DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEYİZ"
İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. Uluslararası ilişkilerfden ekonomiye, aileye ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.
Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık.
Bu millet rastgele bri millet değil. Bu milletin mayası sağlam. Bunun için bu millet geleceği çok farklı bir şekilde inşa etmeye hazır.
EKONOMİ MESAJI: ZAFERLE SONUÇLANDIRACAĞIZ
Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı. Bu kritik dönemde Türkiye olarak kendimize çok büyük hedefler koyduk. Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız.
TERÖRLE MÜCADELE
Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız. Siyasi, ekonomi ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğimizi herkese gösterdik.