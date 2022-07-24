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Giriş Tarihi: 24.7.2022 18:55 Son Güncelleme: 24.7.2022 19:27

Son dakika: MSB'den tahıl koridoru açıklaması

Son dakika: MSB’den tahıl koridoru açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB'den tahıl koridoru açıklaması
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