Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, Kayseri OSB'de FEMAŞ'a ait Ankastre Fırın Üretim Tesisi'nin açılış törenine de katıldı. Burada işçilerle yemekte buluşan Erdoğan, konuşma yaptı. FEMAŞ Metal Sanayi'nin kurucusu merhum Recep Mamur'u rahmetle yâd eden Erdoğan, ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte o mesajlar:Koronavirüs salgını ile başlayan kriz Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş ile daha da derinleşti. Bugün Amerika'dan Almanya'ya tamamı enflasyonun yanı sıra çeşitli sorunlar ile boğuşuyor. Bu ülkelerde enflasyon oranları son 40 yılın yüksek rakamlarına ulaştı. Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı karşısında aynısını sergiliyor. Küresel ekonomide yaşanan fırtınadan biz de etkileniyoruz. Döviz kurunda, enflasyonda görülen tırmanış da bu etkilenmenin başında geliyor. Bu tırmanışın insanımızın hayatında açtığı olumsuzlukları görüyoruz. Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz.İstismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler, 5 yıldızlı otellerde halkçılık oynarken, biz önlemler getiriyoruz. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. İşçisinden işverenine kadar her kesimden insanımızın yanında olarak kimseyi muhannete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomik politikalarımızı bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz.Daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şu anda İstanbul'un ve Antalya'nın otelleri ful dolu. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon rakamına ulaştık.Muhalefet Türkiye'yi saman ihracatçısı gibi göstermeye çalışsa da Türkiye ihracatta rekor kırıyor. Hakkâri'den Edirne'ye kadar illerimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Şu Kurban Bayramı'nda caddeler otomobillerden geçilmiyor, nakliye TIR'larından geçilmiyor. Bu Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini gösteriyor. Ülkemiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyor.Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi bir artışa gitmiştik. 2022 Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz. 2023'te de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.Yalanla dolanla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunları oynamaya harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, işadamlarının arasına katılın. Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini görün. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne de dış baskılar bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin.ile beraber dış politikada Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz'in üzerinden getirilmesi için anlaşma törenini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile küresel gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağız. Diplomatik çabalarımızı sürdürmeye gayret edeceğiz.