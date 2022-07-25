‘Akşener’in adaylığına sıcak bakmıyorum’

Masaya dışarıdan destek veren, HDP'den ise konuyla ilgili dikkat çeken bir ifade geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasına sıcak bakmadığını ifade etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ve Meral Akşener ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.