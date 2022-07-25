Altılı masanın tüm algı operasyonları çöktü! Vatandaş "çözüm yine AK Parti" dedi

TBMM bu ayın başında tatile girince AK Partili milletvekillerinin tümü Türkiye'ye yayıldı. Kendi seçim çevrelerine giden milletvekilleri sahaya inip STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya geldi. Sahadan ilk izlenimler AK Parti genel merkezinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaşılmaya başlandı. İzlenimler, yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek. Buralardan çıkan sonuçlar aynı zamanda önümüzdeki yıl yapılacak seçimler için bir yol haritası niteliğinde de olacak.
Sahadan ilk izlenimler "Altılı masa"nın "AK parti bitti, biz geliyoruz, ülke öldü bitti" yaygarası ve algı operasyonlarının hiçbir karşılığının olmadığını ortaya koydu. Algı operasyonlarına karşın sahadaki gerçekler şöyle:
MAAŞ ARTIŞLARI VE ASGARİ ÜCRET
İktidarın memur, emekli zamları, asgari ücrette yaptığı ara düzenleme, 3600 gösterge, tarım ürünlerine verilen fiyatlar vatandaşı memnun etti. AK Parti kurmayları "Sahada gördüğümüz çiftçinin son 20 yılın en memnun dönemini yaşadığı" yorumunu yaptı.
AK PARTİ'YE YÖNELİYOR
Altılı masanın kuru gürültüsüne karşın bir dönem kararsız kalan seçmen tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladı. AK Parti milletvekilleri, "salgın, savaş sonrası dünyadaki sıkıntının Türkiye yansıması nedeniyle fiyatlardaki artış az da olsa bazı seçmenlerde kararsızlık yaratmıştı. Alınan kararlar ile tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladılar" yorumu yaptı.