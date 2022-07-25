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Giriş Tarihi: 25.7.2022

Aslına rücu ettirmek bize nasip oldu

Aslına rücu ettirmek bize nasip oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının ikinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada yaptığı paylaşımda "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli de Twitter paylaşımında şunları kaydetti: "Ayasofya'nın kapıları hamdolsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır." ANKARA
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Aslına rücu ettirmek bize nasip oldu
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