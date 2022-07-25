CHP’ye ekonomi dersi veren Mevlide teyze ile görüştü

Elazığ'da, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak öncülüğünde, geçen çarşamba kente gelen "CHP Ekonomi Masası" heyetine, tepki göstererek ekonomi dersi veren Mevlüde Benderlioğlu Başkan Erdoğan ile görüştü. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, aracılığıyla yapılan ve yaklaşık 10 dakika süren konuşma, samimi bir sohbet havasında gerçekleşti. Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu. Mevlüde Benderlioğlu ise Erdoğan'a, CHP heyeti ile karşılaşmasını anlatarak, "Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük" sözlerini hatırlattı.