Deva ve Gelecek birbirine girdi! Millet İttifakı’nda büyük kriz! Zehir zemberek açıklamalar: Aç tavuk kendini buğday ambarında zannediyor

BAYKAY: "EN BÜYÜK HATA SİZİ ADAM YERİNE KOYUP BU TEKLİFİ GÖTÜRENLERDEDİR"

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirerek, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

Abdülkadir Baykay, söz konusu paylaşımının ardından yeniden açıklamada bulundu ve "Yazdıklarımın arkasındayım daha önce dediğim gibi ülkede siyaset yapmak için illa yalakamı olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ELMAS: BU DİL VE ÜSLUP OLDUKÇA SAKINCALI. AYIP EDİYORSUNUZ"

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Tunahan Elmas, Abdülkadir Baykay'ı eleştirdi ve "Siz gelecek partisinin kurucusunuz. Ali bey ve Ahmet hoca eski dost ve yıllarca beraber siyaset yaptı. Bugün, 6'lı masada iki parti de ülkenin geleceğine yönelik katkı sunuyor. Bu dil ve üslup oldukça sakıncalı. Hem partiler arası diyalog için, hem memleket için. Ayıp ediyorsunuz" iddiasında bulundu.

"BANA GÖRE ONLARA BU TEKLİFİ GÖTÜRENLER DE HATA YAPMIŞTIR"

Abdülkadir Baykay da, Tunahan Elmas'a cevap verdi ve "Siyasi olarak bir beklentim yok. Bana göre onlara bu teklifi götürenler de hata yapmıştır. Bu şekilde kendini kaf dağında görüp açıklama yapanlar da kurucusu olmamız yapılan hataları söylememiz anlamına gelmiyor. Kimseyi peygamber görmüyoruz biz liderlerde hata yapar" iddiasında bulundu.

"ELEŞTİRMEK AYRI, MİLLETİN ADAMLIĞINA LAF ETMEK AYRI ŞEYLER"

Tunahan Elmas da, Abdülkadir Baykay'a cevap verdi ve "Eleştirmek ayrı, milletin adamlığına laf etmek ayrı şeyler Abdulkadir bey. Bu ayrımı yapabilecek biri olduğunuzu düşünüyorum" dedi.