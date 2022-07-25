Deva ve Gelecek birbirine girdi! Millet İttifakı’nda büyük kriz! Zehir zemberek açıklamalar: Aç tavuk kendini buğday ambarında zannediyor

Millet İttifakı'nda çatlak sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Sayın Ahmet Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" şeklindeki sözleri Gelecek Partisi'nin tepkisine neden oldu.
BAYKAY: "EN BÜYÜK HATA SİZİ ADAM YERİNE KOYUP BU TEKLİFİ GÖTÜRENLERDEDİR"
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirerek, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.
Abdülkadir Baykay, söz konusu paylaşımının ardından yeniden açıklamada bulundu ve "Yazdıklarımın arkasındayım daha önce dediğim gibi ülkede siyaset yapmak için illa yalakamı olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ELMAS: BU DİL VE ÜSLUP OLDUKÇA SAKINCALI. AYIP EDİYORSUNUZ"
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Tunahan Elmas, Abdülkadir Baykay'ı eleştirdi ve "Siz gelecek partisinin kurucusunuz. Ali bey ve Ahmet hoca eski dost ve yıllarca beraber siyaset yaptı. Bugün, 6'lı masada iki parti de ülkenin geleceğine yönelik katkı sunuyor. Bu dil ve üslup oldukça sakıncalı. Hem partiler arası diyalog için, hem memleket için. Ayıp ediyorsunuz" iddiasında bulundu.
"BANA GÖRE ONLARA BU TEKLİFİ GÖTÜRENLER DE HATA YAPMIŞTIR"
Abdülkadir Baykay da, Tunahan Elmas'a cevap verdi ve "Siyasi olarak bir beklentim yok. Bana göre onlara bu teklifi götürenler de hata yapmıştır. Bu şekilde kendini kaf dağında görüp açıklama yapanlar da kurucusu olmamız yapılan hataları söylememiz anlamına gelmiyor. Kimseyi peygamber görmüyoruz biz liderlerde hata yapar" iddiasında bulundu.
"ELEŞTİRMEK AYRI, MİLLETİN ADAMLIĞINA LAF ETMEK AYRI ŞEYLER"
Tunahan Elmas da, Abdülkadir Baykay'a cevap verdi ve "Eleştirmek ayrı, milletin adamlığına laf etmek ayrı şeyler Abdulkadir bey. Bu ayrımı yapabilecek biri olduğunuzu düşünüyorum" dedi.
BAŞÇI: "TEK BAŞIMA KALIRIM, YÜZDE 1 OY ALIRIM YİNE DE DEVA İLE YAN YANA GELMEM"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi ve "Tamamiyle şahsi fikrimdir. Tek başıma kalırım, yüzde 1 oy alırım yine de DEVA ile yan yana gelmem. 2 temel sebebi var. Muhafazakarlığın tanımını bilmiyorlar. Liberal olmak ile elitizm ve üstenciliği karıştırıyorlar" dedi.
YILDIRIM: "AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA ZANNEDİYOR"
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım da, Ali Babacan'ın açıklamasını eleştirdi ve "21'de 21'in kime hizmet ettiği belli değil! Aç tavuk kendini buğday ambarında zannediyor" diye konuştu.
AKYÜZ: "KAÇ AYDIR ARAZİDE BU KONUYU SORAN VATANDAŞA DERT ANLATMAKTAN YORULMUŞTUK"
Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Bayram Ali Akyüz de, Ali Babacan'ın açıklamasını değerlendirdi ve "İlk önce size gerçekten teşekkür ediyoruz. Kaç aydır arazide bu konuyu soran vatandaşa dert anlatmaktan yorulmuştuk. Sizin ve 21 kurul üyeniz sayesinde bu yükten kurtulduk..." ifadelerini kullandı.
ROSE: ABDÜLKADİR BEY BU YAZIYI SİLECEKSİNİZ
Deva Partili Ahmet Rose de, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay'ın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" ifadelerini eleştirdi.
Ahmet Rose; "Abdülkadir Bey terbiyenizi takının. Adam yerine koymak falan nasıl kelimeler. İttifak yapmadık diye düşman mı olduk birbirimize? Bu yazıyı sileceksiniz" dedi.
ÖZELLEŞTİRME VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Millet İttifakı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşuyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler, özelleştirme ve İstanbul Sözleşmesi konusunda uzlaşma sağlayamıyor.
BABACAN: "BÖYLE BİR TABLO VATANDAŞTAN DESTEK ALIR MI? BÖYLE BİR TABLO VATANDAŞIN GÜVENİNİ OLUŞTURABİLİR Mİ?"
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tablo güven oluşturabilir mi? Mümkün değil" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Babacan, YouTube kanalında yayın yapan bir gazetecinin canlı yayınına katıldı. Ali Babacan konuşmasında, "Siz de bana sordunuz. Özelleştirme... Şimdi 6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek? Diyelim ki bugün adayımız şu diye açıklasak" dedi.
Babacan, gazetecinin "Kılıçdaroğlu bugün 'kamulaştırma' dedi" şeklindeki hatırlatması üzerine, "Evet belki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey diyecek. Başka genel başkana sorsanız başka bir şey söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı da başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil yani.." ifadelerini kullandı.
KARADUMAN: "İKTİDARA GELİRSEK İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NASIL KALDIRILDIYSA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE BAĞLI BÜTÜN UYGULAMALARI DA ALLAH'IN İZNİYLE KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesine yönelik kararı desteklediklerini açıkladı.
Abdulkadir Karaduman, "İktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırıldıysa İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı bütün uygulamaları da Allah'ın izniyle kaldırmış olacağız. Kadını ve aileyi koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim de karara destek verdi. Sevim "Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı yerindedir. Bu sözleşme baz alınarak hazırlanan 6284 sayılı kanunun da hızla gözden geçirilmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen yıl 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir" dedi.
Millet İttifakı'ndaki Saadet Partisi dışındaki partiler İstanbul Sözleşmesine sahip çıkıyor. İşte o açıklamalar;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Bugün kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; kadınlara yönelik her türlü şiddete, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak."
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesiyle ilgili kararı hukuka aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz ve iktidara geldiğimizde ilk iş, sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız."Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir. Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız."