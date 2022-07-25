Fatih Erbakan’dan CHP’ye çok sert sözler: CHP’li belediyeler yüzünden ’büyükşehir’ denilince akla çöp, çamur, çukur geliyor

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; ana muhalefet partisi CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

"ELİNİZE YÜZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ"

Erbakan, "28 Şubat'ın ateşli savunucusu, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı, Ayasofya'nın cami olmasına üzülen, parti içinde LGBT Komisyonu kuran, İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran CHP. Ulaşıma zam yapıyorsun, suya zam yapıyorsun. Borçları alıyorsun, bu borcun faizini de İstanbul halkının aldığı hizmetlere zam yaparak halkın sırtından çıkartıyorsun. 'Efendim biz CHP olarak 50 seneden beri iktidarda değiliz, bu faturalardan biz sorumlu değiliz'. Evet 50 seneden beri merkezi iktidarda değilsin ama 1989'da Ankara, İstanbul başta olmak üzere bütün belediyeleri CHP olarak sen aldın. Ne yaptın? Eline, yüzüne bulaştırdın. CHP'li belediyeler yüzünden 'büyükşehir' denilince akla üç şey gelmeye başladı; çöp, çamur, çukur. İşte sizin yönetiminiz bu kadar, bunların hiçbirinden millete hayır gelmez" dedi.