İzmir merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 14'ü muvazzaf asker olmak üzere 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması,(FETÖ-PDY) ile yürütülen etkin mücadele kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ilde gece saatlerinde örgütün asker yapılanmasına operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 14'ü muvazzaf 21 asker şüpheli ile 14'ü darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okullarda öğrenim gören kişilerden oluşan toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İÇİNDE MUVAZZAF ASKERLER DE VAR

Hakkında gözaltı verilen 14'ü muvazzaf 21 asker ve 14'ü darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okullarla ilişkisi kesilen toplam 35 şüphelinin yakalanması için İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir'in de aralarında olduğu 19 ilde operasyon başlatıldı. Asker şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı içinde 18'i astsubay, 1'i üsteğmen, 1'i yüzbaşı ve 1'i binbaşı rütbesinde olduğu belirtildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.