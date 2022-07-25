MHP açık hava toplantılarına başlıyor! "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net"

MHP, 4 Eylül'den itibaren "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları yapacağını bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'dan itibaren de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarının tekrar başlayacağı belirtildi.

MHP'nin, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Eylül 2022 tarihinden itibaren Sivas Kongresi'nin ruhuyla, Sivas ili merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecek."