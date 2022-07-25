ODTÜ’den mezuniyet töreni için önemli karar! Bahar şenliklerinde 16 kişi gözaltına alınmıştı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, toplu mezuniyet töreni iptal etti. 2022 yılı Mayıs ayındaki Bahar Şenliğinde yaşanan yürüyüş sonrası gözaltına alınan 16 kişiden çoğunun silahlı terör örgütü üyesi olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek, kasten adam yaralama ve tehdit suçlarından adli işlem kayıtlarının olduğu ve bu gruptan sadece 2 kişinin üniversite öğrencisi olması provakatif bir eylem olduğunu gözler önüne serdi.

BAHAR ŞENLİKŞERİNDE 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

ODTÜ Rektörlüğü konuya ilişkin açıklamasında şunlara yer verdi:

"Son yıllardaki gerek Diploma Törenleri gerekse yürüyüşler, toplantılar ve törenler, büyük ölçüde bazı derneklerin ve örgütlerin organize ettiği, yasa dışı örgütlerin flama ve pankartlarının açılması ve örgüt militanlarının resimlerinin taşınması gibi olaylar sebebiyle büyük yara almıştır. Bunun en son örneği, 2022 yılı Mayıs ayındaki Bahar Şenliğinde yaşanmış olup, yürüyüş sonrası gözaltına alınan 16 kişiden çoğunun silahlı terör örgütü üyesi olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek, kasten adam yaralama ve tehdit suçlarından adli işlem kayıtlarının olduğu ve bu gruptan sadece 2 kişinin Üniversitemiz öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştır."

MEZUNİYET TÖRENLERİ BÖLÜMLERDE

Benzer yürüyüş ve eylemlerin yaklaşık 16 bin kişinin katılması beklenen 2022 Diploma Töreninde de daha büyük boyutlu olarak gerçekleştirileceğine yönelik bilgilerin yönetime iletildiğini aktaran rektörlük, "Tüm hazırlıkları haftalar öncesinden başlamış olan Diploma Törenimizin bölümlerde yapılması kararı alınmıştır. Bu kararın arka planı ile ilgili ciddiyeti görmezden gelerek özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Çeşitli grup, dernek veya kişilerce bu tür yorumlar yapılmasının ve bu yorumların desteklenmesinin her şeyden önce ODTÜ'nün kurumsal kimliğine ve görünürlüğüne zarar veren bir durum olduğunu özellikle belirtmek isteriz" şeklinde açıklamalarda bulunuldu.