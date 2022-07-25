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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:26

Şanlıurfa sınırında başarılı operasyon!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında başarılı operasyon!

Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesi ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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Şanlıurfa sınırında başarılı operasyon!
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