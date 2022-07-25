Son dakika: Başkan Erdoğan’dan canlı yayında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmelerle ilgili Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile gazeteciler Hale Kaplan, Nuriye Çakmak Çelik ve Mehmet Acet'in sorularını TRT ortak yayınında değerlendiriyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ukrayna tahılının dünyaya Türkiye üzerinden ulaştırılması konusunda mutabakata vardık. Küresel gıda krizinin etkileri azalmaya başlayacak. Planın operasyonel boyutu Türkiye'den yürütülecek.

GÜNDEMDEKİ SICAK BAŞLIKLAR

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barış diplomasisi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyelik şartları, Türkiye -ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye'nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede yeni adımlar, gençler için yapılanlar, yeni müjdeler ve gündemdeki sıcak konular hakkında önemli bilgiler paylaşacak.