Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı operasyonlarla 15 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerin 2'sinin örgütün sözde üst düzey yönetici kadrosunda olduğu belirtildi.
MSB DUYURDU: TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütünden temizlediği Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde halkın huzuru tesis edildi. Terör örgütü, bu noktalardaki huzuru bozmak için saldırı girişimlerini sürdürüyor. Mehmetçik, terör örgütünün bu girişimlerini her seferinde başarılı operasyonlarla püskürtüyor.
SON DAKİKA: MSB duyurdu: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz... | Video
Son girişimde de bu 3 bölgede 15 terörist öldürüldü. Teröristlerin 2'sinin üst düzey olduğu bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.