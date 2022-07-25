Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MSB duyurdu: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz...
Giriş Tarihi: 25.7.2022 10:45 Son Güncelleme: 25.7.2022 11:06

SON DAKİKA: MSB duyurdu: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz...

SON DAKİKA: MSB duyurdu: 2’si üst düzey 15 terörist etkisiz...

Son dakika haberine göre; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristler, komandoların başarılı operasyonları ile öldürüldü. MSB'den yapılan açıklamada, 2'si üst düzey 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Operasyona ilişkin görüntüler de kısa bir video şeklinde paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı operasyonlarla 15 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerin 2'sinin örgütün sözde üst düzey yönetici kadrosunda olduğu belirtildi.

MSB DUYURDU: TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütünden temizlediği Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde halkın huzuru tesis edildi. Terör örgütü, bu noktalardaki huzuru bozmak için saldırı girişimlerini sürdürüyor. Mehmetçik, terör örgütünün bu girişimlerini her seferinde başarılı operasyonlarla püskürtüyor.

SON DAKİKA: MSB duyurdu: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz... | Video

Son girişimde de bu 3 bölgede 15 terörist öldürüldü. Teröristlerin 2'sinin üst düzey olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA: MSB duyurdu: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz...
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