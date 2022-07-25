MSB DUYURDU: TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütünden temizlediği Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde halkın huzuru tesis edildi. Terör örgütü, bu noktalardaki huzuru bozmak için saldırı girişimlerini sürdürüyor. Mehmetçik, terör örgütünün bu girişimlerini her seferinde başarılı operasyonlarla püskürtüyor.





SON DAKİKA: MSB duyurdu: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz... | Video

Son girişimde de bu 3 bölgede 15 terörist öldürüldü. Teröristlerin 2'sinin üst düzey olduğu bildirildi.