Terörün finans kaynaklarına operasyon: 36 gözaltı

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli Asayiş, 8 şüpheli Kaçakçılık suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatılmıştır.