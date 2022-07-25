Terörün finans kaynaklarına operasyon: 36 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda, 200 paket kaçak sigara, 88 şişe kaçak alkol, 6 adet cep telefonu, 2 adet tespit cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiş. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 9 şüpheli gözaltına alınmış olup ilgili il ve birimine teslim edilmiştir.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.