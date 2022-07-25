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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:53 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:53

Terörün finans kaynaklarına operasyon: 36 gözaltı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Terörün finans kaynaklarına operasyon: 36 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonu'nda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 36 şüpheli göz altına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, 200 paket kaçak sigara, 88 şişe kaçak alkol, 6 adet cep telefonu, 2 adet tespit cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiş. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli Asayiş, 8 şüpheli Kaçakçılık suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatılmıştır.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 9 şüpheli gözaltına alınmış olup ilgili il ve birimine teslim edilmiştir.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Terörün finans kaynaklarına operasyon: 36 gözaltı
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