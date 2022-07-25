YAŞ toplantısı Ağustos başında Külliye’de yapılacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ağustos ayının ilk haftasında Külliyesi'de yapılması planlanıyır. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenleme Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresinin Cumhurbaşkanı onayıyla uzatılmasına imkân tanıyor.