Yunanistan firari örgüt üyelerini soyup geri itti

Türkiye karşıtlarına kucak açan Yunanistan, son dönemlerde sınırdan ülkelerine girmeye çalışan firari örgüt üyelerini geri itmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde, terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Konya eş başkanı Songül Çetin, yurtdışına kaçmak için bankadan 350 bin lira kredi çekmiş ve parayı kendisini yakalayıp geri iten Yunan sınır güvenlik polisine kaptırmıştı. Yunanistan'ın son olarak 7 FETÖ üyesini daha geri itti.

6'SI İHRAÇ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Edirne'nin İpsala İlçesi Yenikarpuzlu Beldesi 1. Derece Askeri Yasak Bölgede hudut güvenliğini sağlayan askerler tarafından Yunanistan'dan geri itilen 7 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Abdülkadir Solak'ın FETÖ'den ihraç öğretmen olduğu, Ümit Yıldırım'ın ihraç eğitim danışmanı olduğu, Nuran Karahasan'ın Çaykur'dan ihraç şef olduğu, Türkmenistan uyruklu Kerim Charyyev, Osman Tanrıverdi, Cennet Erişti ve Buket Höke'nin ise ihraç öğretmen olduğu tespit edildi. 7 zanlının da farklı illerde FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığı öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ DENEMESİNDE YUNANİSTAN GERİ İTTİ

Yakalanan 7 FETÖ üyesi arasındaki Nuran Karahasan'ın Rize Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yargılandığı ve Yunanistan'a kaçış planının ilk olmadığı ortaya çıktı. Karahasan'ın 22 Haziran ve 13 Temmuz'da İpsala İlçesinde Yunanistan'a geçmek isterken yakalandığı sevk edildiği mahkemece ise ifadesi alınıp serbest kaldığı ortaya çıktı. Nuran Karahasan'ın iki kez mahkemeden serbest kalmasının ardından son kaçma girişiminden 4 gün sonra yine kaçış planı yaptığı bu kez de Yunanistan sınır polisi tarafından geri itildiği ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yakalanan 7 FETÖ üyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.