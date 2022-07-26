AK Parti’ye güven artıyor

AK Partili milletvekilleri, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte seçim çevrelerine gidip halkın nabzını tuttu. STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya gelen milletvekillerinin sahadan edindiği ilk izlenimlere göre vatandaşın AK Parti'ye olan güveni sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılan ve yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek olan izlenimlerin, seçimler için yol haritası hazırlanmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor. AK Parti milletvekillerinin sahadan edindiği izlenimler, muhalefetin "AK Parti bitti, biz geliyoruz" şeklindeki söyleminin gerçeği yansıtmadığı ve algı operasyonlarının vatandaşın gözünde bir karşılığının olmadığını ortaya koydu. Milletvekillerinin izlenimlerinden bazıları şöyle:İktidarın memur, emekli zamları, asgari ücrette yaptığı ara düzenleme, 3600 gösterge, tarım ürünlerine verilen fiyatlar vatandaşı memnun etti. Özellikle çiftçiler, devletin verdiği destekten oldukça memnun.Kararsız seçmen tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladı. Salgın ve savaş sonrası dünyada yaşanan ekonomik sıkıntının Türkiye'ye yansıması sonucu ürün fiyatlarındaki artışlar bazı seçmenlerde kararsızlığa neden oldu, ancak atılan adımlarla kararsız seçmen tekrar AK Parti'ye yöneldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven çok yüksek. Vatandaş, "Sorunlar var ama bunu çözerse AK Parti çözer" diyor. Sahada AK Parti dışında parti görünmüyor.