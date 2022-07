Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz

"KISIR TARTIŞMALARA VAKTİMİZ YOK"



Bakan Karaismailoğlu, "Bizler, yaptığımız her bir kilometre yolu, her bir limanı, her bir havalimanını, her bir metre fiber optik kabloyu, büyük bir azim ve gayretle yapıyoruz. Bizim için 'halka hizmet, hakka hizmettir.' Günübirlik çekişmelere, polemik ve dedikodulara, kısır tartışmalara vaktimiz yok. Biz, tüm vaktimizi, akıl ve alın terimizi size hizmet için harcıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.



Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından iş makinesiyle tünele son darbeyi vurarak kazı çalışmaları tamamlanan 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 tünelinde ışığın görünmesini sağladı.