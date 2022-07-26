Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz





20 YILDA 1 TRİLYON 606 MİLYARLIK YATIRIM



Bakanlıklarının yatırımlarına ilişkin rakamlar paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Stratejik dev ulaşım ve iletişim yatırımlarımızla, ülkemizdeki üretime, istihdama, ticaret ve turizmine ciddi katkılar sağlıyoruz. Son 20 yıl içerisinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar lira üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız içinde; yüzde 61 oran ve 972,6 milyar liralık miktar ile aslan payını karayolları alıyor. Böylece, ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltiyor, milletimizi hak ettiği yere taşıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz büyük ulaşım ve iletişim yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



'KARINCALAR GİBİ ÇALIŞIYORUZ'



Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometreye çıkardıklarını, 2023 hedeflerinin ise 29 bin 500 kilometre olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Karıncalar gibi çalışıyor; kara yollarında geçit vermeyen dağları tünellerle aşıyoruz. Bu azmimizin sonucunda tünel uzunluğunu, 50 kilometreden alıp 661 kilometreye çıkardık, 2023'te tünel uzunluğunu 720 kilometreye ulaştıracağız. Derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçiyoruz. 311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi 730 kilometreye çıkardık. 2023'te 770'ye ulaştıracağız. Bizim için durmak yok, yola devam" dedi.