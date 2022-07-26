Başsavcılıktan kayyum açıklaması! ‘Şirketlere konulan tedbir kararları gerçeği yansıtmıyor’

'TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şirket hesapları üzerindeki tedbirin kaldırıldığını, kayyım heyetlerinin 39 ayrı şirketi sağlıklı şekilde idare etmelerinin, şirket bünyesindeki fabrikaların üretime devam edebilmesinin ve çalışan işçilerin maaşlarının ödenebilmesinin yolunun açıldığını aktararak, "Kayyum olarak atanan TMSF yetkilileri söz konusu yasal düzenleme gereğince CMK 128. maddesi kapsamında banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılması için bankalara yazı yazmasına rağmen bazı bankaların Sulh Ceza Hakimliğinin kararını gerekçe göstererek banka hesapları üzerindeki blokeleri kaldırmadığının, bu nedenle kayyım heyetlerinin şirketleri idare etmekte zorlandıklarının ortaya çıkması üzerine, aslında kendiliğinden kalkması gereken tedbirlerin kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliğinden karar talebinde bulunulmuştur.