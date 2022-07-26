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Giriş Tarihi: 26.7.2022 18:02 Son Güncelleme: 26.7.2022 18:36

CHP'li Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın AK Partili seçmene çirkin sözleri tepki çekti

CHP’li Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan’ın AK Partili seçmene çirkin sözleri tepki çekti

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, AK Parti seçmenine hakaret etti. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Kotan, AK Parti seçmeni için skandal ifadeler kullandı ve "Okuma yazması olmayan, araştırmayan, düşünemeyen seçmenler” dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, katıldığı yerel televizyon kanalında haddini aşan ifadeler kullandı. CHP'li Kotan konuşmasında çirkin sözleriyle açıkça seçmene hakaret etti.

"ÇOK FAZLA DÜŞÜNMEYEN BİR KESİM"

CHP'li Kotan, AK Parti seçmeni için "AK Parti'nin yüzde 30'luk bir kitlesi hala var. Çok fazla okumayan, çok fazla araştırmayan, belki okuma yazması dahi olmayan, ne yapıyor ne ediyor bilmeyen, bu siyasi partiler ne ile uğraşıyor, vaatleri ne nedir? Çok fazla düşünmeyen bir kesim..." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'dan AK Partili seçmene çirkin sözler | Video

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Kotan'ın hakaretleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" söylemini hatırlatarak samimiyetsizlik eleştirisi yaptı.

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CHP'li Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın AK Partili seçmene çirkin sözleri tepki çekti
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