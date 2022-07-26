CHP’nin Kayseri yalanı ortaya çıktı! İşçilerin mitinge götürüldüğü iddiası çöktü! İşte o video...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri halkı ile kucaklaştı. Kente müjdelerle giden Başkan Erdoğan'ın mitingine katılım hayli yüksek oldu. Mitinge resmi rakamlara göre 70 bin kişi katıldı. Bu katılımı gölgelemek isteyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, işçilerin mesai saatinin kısaltıldığını, servislerle zorla mitinge götürüldüklerini öne sürdü. Arık'ın yalanını AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yayınladığı 'Yalan ve Doğrusu' videosu ile çürüttü.

BAŞKAN ERDOĞAN KAYSERİ'DE COŞKU İLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz'da Kayseri'ye gitti. Erdoğan, kentte 70 bib kişilik bir katılımla karşılandı. Erdoğan'ın mitinginde büyük bir coşku yaşandı.

CHP'Lİ VEKİL ARIK KALABALIĞI GÖLGELEMEYE ÇALIŞTI

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Başkan Erdoğan'a gösterilen yoğun ilgiyi gölgelemek için TMSF kontrolündeki bir holdingin personellerinin mesaisinin erkene çekildiğini, işçilerin zorla servislerle mitinge götürüldüğünü öne sürdü. Arık'ın video çektiği sırada servislerin başka taraflara gitmesi iddiasının asılsızlığını gözler önüne serdi.

AK Parti'den CHP'li Çetin Arık'ın asılsız iddialarına videolu cevap! "Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı" | Video

AK PARTİ KAYSERİ TEŞKİLATI ARIK'IN YALANINI ÇÖKERTTİ

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Arık'ın yalanını gözler önüne seren bir video yayınladı. Videoda, işçilerin evlerine gitmek üzere her zamanki saatinde çıktığı görülüyor. İşçilerin hiçbirinin zorlanmadığı ve mitinge yönlendirilmediği de ortaya konuluyor.

Yine Hak -İş Sendikası işçilerinin zorla miting alanına getirildiğine yönelik iddia da, işçilerin kendi isteği ile alana geldiğini söylemesi ile çökertiliyor.

CHP YURDUN DÖRT BİR YANINDAN ADAM TAŞIDI YİNE DE 12 BİNİ GEÇEMEDİ

Erdoğan'ın mitinginden bir gün sonra ise, 'AK Parti, taşıma ile miting alanı dolduruyor' diye iddialarda bulunan CHP, yurdun dört bir yanından Balıkesir'e insan taşıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingine Çanakkale, İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın ve pek çok şehirden otobüs kaldırıldı. Partililer ücretsiz otobüslerle miting alanına dolduruldu. Kılıçdaroğlu'nun tarihi bir kalabalığa seslendiği şeklinde sosyal medyada da algı oluşturuldu. Bir yandan da AK Parti'nin Kayseri'deki mitingine katılımın az olduğu yönünde paylaşımlar ile Başkan Erdoğan'ın destek kaybettiği havası oluşturulmak istendi. Ancak günün sonunda tüm taşımalara rağmen CHP'nin Balıkesir'de 12 bin kişiye ulaşabilmesi dikkat çekti.

MİTİNGE GELENLERİN VİDEOSU İLE TAŞIMA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARILDI

CHP'nin 24 Temmuz'daki Balıkesir mitingine katılan bir kişi, kamera ile katılımcılara tek tek nereden geldiklerini sordu. Birçok kişinin geldiği şehirlerin farklı olması dikkat çekti. Öte yandan CHP'li belediyelerin ücretsiz otobüslerinin görüntüleri de taşıma mitingi gözler önüne serdi.