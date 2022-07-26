Devlet okullarında kayıt için bağış alınabilir mi? Bakan Özer son noktayı koydu





"60 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU"



Üçüncü temel konularının öğretmenlerin mesleki gelişimi olduğunu anlatan Özer, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi bizim için önemliydi. Buradaki en büyük adımımızı öğretmenlik meslek kanunuyla attık, 60 yıllık bir rüyaydı. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür öğretmene ne kadar yatırım yaparsanız o toplum o kadar güçlü hale gelir. Kariyer mekanizmasını kurarak uzman öğretmenlik, başöğretmenlikle öğretmenlerin aldıkları eğitimleri değerlendiren ve özlük hakkında ciddi fark yaratacak şekilde mekanizmayı kurduk. 613 bin öğretmenimiz uzman ve başöğretmenliğe başvurdu. 18 Temmuz'da eğitimler başladı. Dün itibariyle 25 bin öğretmenimiz uzmanlık eğitimlerini tamamladı, 900 öğretmen de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı. Daha süremiz var. Eylül'e kadar devam edecek. Bu süreçler tamamlandığı zaman eğitim sistemimizde sürekli öğrenen kendisini geliştiren, öğretmenin merkezde olduğu bir eğitim sistemini inşa etmiş olacağız" dedi.



DEVLET OKULLARINDA KAYIT İÇİN BAĞIŞ ALINABİLİR Mİ?



2022-20023 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını ifade eden Özer, şu ifadeleri kullandı:



"Bu sene erken başlayalım dedik. Okulların ihtiyaçlarını, yani temizlik malzemesinden, kırtasiye malzemesine kadar, küçük onarımlardan büyük onarımlara, donatımı kadar ihtiyaçları gidermek için hızla yol alalım dedik. Yıllardan beri bu ülkede eğitimle ilgili bir sıkıntı var. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz' diye. Okul aile birlikleri devreye sokuluyor, farklı mekanizmalar devreye sokuluyor. Bu kadar yatırım yapan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı, okulların ihtiyacını karşılamaktan niye aciz hale gelsin? İşte biz bunu değiştireceğiz. Tüm okullarımızın ihtiyacını bizzat karşılayıp daha önce karşıladığımız gibi önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlığımız şimdiden yapacağız. Daha önceden orta öğretime bağlı okullarda doğrudan bütçe gönderilirken, temel eğitim okulları okul öncesi, ilkokul ve ortaokullara bütçe gönderilmiyordu. Artık buralara da bütçe göndermeye başladık. Bugün de Erzurum'da siz değerli yöneticilerle birlikte bir ahitleşme yapacağız. Bugün nasıl 610 milyonluk yatırım verdiysek bunlara ilave olarak okullarımızın eğitim, öğretime hazırlığıyla ilgili 200 milyon liralık ödeneği okullara gönderiyoruz. Artık rahat bir şekilde temizlik malzemelerinizi, kırtasiye malzemelerinizi, küçük onarımları, donatım malzemelerini alabilirsiniz. El birliği yapalım Türkiye'ye şunu gösterelim. Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Ha birisi istiyorsa bağış yapabilir. Ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz."