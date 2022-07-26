HDP’den CHP’ye toplantı ayarı! İletişime geçmediler: Talihsizlik

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik sorunların görüşülmesi amacıyla Meclis'i 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmasını değerlendiren Beştaş, Genel Kurul'a katılmayacaklarını duyurdu.
HDP'DEN CHP'YE AYAR: İLETİŞİME GEÇMEDİLER
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşlerinin net olduğunu söyleyen Beştaş, "Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu. Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi." diyerek ittifak ortaklarına ayar verdi.