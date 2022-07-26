HDP’den CHP’ye toplantı ayarı! İletişime geçmediler: Talihsizlik

HDP'DEN CHP'YE AYAR: İLETİŞİME GEÇMEDİLER

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşlerinin net olduğunu söyleyen Beştaş, "Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu. Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi." diyerek ittifak ortaklarına ayar verdi.