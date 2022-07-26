Haberler Gündem Haberleri HDP'den CHP'ye toplantı ayarı! İletişime geçmediler: Talihsizlik
Giriş Tarihi: 26.7.2022 19:55 Son Güncelleme: 26.7.2022 20:01

HDP'den CHP'ye toplantı ayarı! İletişime geçmediler: Talihsizlik

DHA
HDP’den CHP’ye toplantı ayarı! İletişime geçmediler: Talihsizlik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ittifak ortaklarının 'siyasi nezaket kurallarına' uygun davranmadığını dile getirdi. Beştaş, "Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz." diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik sorunların görüşülmesi amacıyla Meclis'i 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmasını değerlendiren Beştaş, Genel Kurul'a katılmayacaklarını duyurdu.

HDP'DEN CHP'YE AYAR: İLETİŞİME GEÇMEDİLER
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşlerinin net olduğunu söyleyen Beştaş, "Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu. Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi." diyerek ittifak ortaklarına ayar verdi.

"CHP'NİN YAPTIĞI TALİHSİZLİK"
İletişim konusunda bir teşebbüs olmadığını vurgulayan Beştaş, "Bunu görüşme şansımız da olmadı. Biz; CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz.

Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız." dedi.

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HDP'den CHP'ye toplantı ayarı! İletişime geçmediler: Talihsizlik
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