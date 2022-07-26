Herkes imzasına sahip çıkmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT ortak yayınında, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'nin katılımıyla İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının küresel gıda krizinin etkilerini hafifleteceğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu önemli rolü bir kez daha ortaya koymuştur.Sürecin hala ne kadar hassas olduğunu cumartesi günü Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıdan görebiliyoruz. Maalesef böyle bir şeyi arzu etmezdik ama bu da oldu. Bu tür süreçlerde zaten tarihte de bunun hep örnekleri vardır. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz ve varılan anlaşmanın lafzı ve ruhuna aykırı eylemlerden de kaçınılmasını istiyoruz.Bu arada yoğun bir şekilde yine trafiğimizi artırdık ki böyle bir şeyin olması bizi üzüyor ve burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır, bunu da kendilerine hatırlatıyoruz.(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Buradan taviz yok, bu ülkelerle yapılacak ortak mekanizma toplantılarında teröre desteğin sonlandırılması için atılan veya atılmayan adımların bütün muhasebesi ortaya koyulacak. Burada bir şeyi söylemem lazım, o da şu; kesinlikle Türkiye'den bu konuda bir taviz beklenmesin. İsveç somut adım atmaktan, temel bir yaklaşıma gitmekten şu anda çok uzakta gözüküyor.Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkileri hilafına sürdürdüğü faaliyetler sadece Lozan'a değil, Paris Antlaşması'na da ters. Şimdi Lozan ve Paris antlaşmalarına ters olan böyle bir durumda Türkiye olarak biz ne yapalım? Elimiz kolumuz bağlı duralım, 'Ey Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap' öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu da Türkiye olarak yaparız. Bu adaların egemenliğinin gayri askeri statü altında kalmaları kaydıyla kendisine verildiğini Miçotakis bilmiyor herhalde, yani bunu öğrenecek.2023 seçimlerini bir dönüp noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Sen ben değil, bütün bir ülke kaybeder. AK Parti'nin kazanması, Türkiye'nin kazanması demek. Cumhur İttifakı olarak kendimizden sorumluyuz, adayımız belli. Rakip fark etmez, işimize bakıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, kimliğini bulamadı oy bile kullanamadı. Millet, zillet ne derseniz deyin adına, bu ittifak ne aday çıkarır bizi ilgilendirmiyor.(Irak'ın kuzeyi) Duhok'taki saldırı PKK/YPG/PYD, bunların alışılmış terör eylemlerinin bir benzeri. Amerikalılara, Rusya tarafına, "Bakın bu durum böyle, oyuna gelmeyelim" dedik. Dert, Türkiye ile Irak arasındaki olumlu ilişkileri bozmak.(Suriye'de) Fırat'ın doğusu hala sıkıntıda. ABD'nin maalesef burada ciddi, olumsuz yaklaşımları var. Madrid'te de Tahran'da da ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilmesi üzerinde durdum. Binlerce tır silah, mühimmat, araç gereci ABD buraya yığdı, hâlâ da yığmaya devam ediyor.(CENTCOM'un terörist taziyesi) ABD bundan önce de yaptı. Bu taziye yayınladıkları terörist, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'deki kız çocuklarını örgüte katmak için çalışan birisi. Eylülde Biden'la görüşme fırsatımız olursa, bu olayları önlerine koyacağız. Türkiye'nin DEAŞ ile çarpışan tek NATO devleti olduğunu görmezden geliyorlar. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır.Haftasonu Ordu'ya gidiyorum. Fındık fiyatları ne olacak, açıklayacağım. Dalaverecilere bırakmadan bu açıklamayı yapacağız. Ben Bay Kemal ve hanımefendinin ağızına bakıp açıklama yapmam, sırtımızda küfe var. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Ankara'ya verilen paralar, 1'e 5 artmış durumda. Bizim talihsizliğimiz, böyle bir muhalefete sahip olmak.