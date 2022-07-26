Millet ittifakında bir çatlak daha! Mitinge davet edilmeme kriz çıkardı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), 24 Temmuz'da Balıkesir'de miting düzenledi. Günler öncesinden duyrusu yapılan miting kalabalık olsun diye İstanbul ve çevre illerden belediye otobüsleri ile Balıkesir'e taşındı.

MİTİNG ALANI DOLDURULAMAD

Megafonlarla plaj plaj duyurusu yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi sonunda gerçekleştirildi. Fakat beklenen ilgi gelmedi. Miting alanı doldurulamadı.

Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olduğuna ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İstanbul Maltepe Belediyesi'nin mitinge partili taşıyan belediyelerden olduğu bildirildi.

Başarısız miting sebebiyle CHP'nin Millet ittifakındaki paydaşları ile arasını da açtığı anlaşıldı. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve Milletvekilleri Fikret Şahin, Ahmet Akın ve Ensar Aytekin'in Millet ittifakının diğer paydaşlarını mitinge davet etmedikleri ortaya çıktı.

Davet edilmeyen İYi Parti İl başkanı Özlem Ural'ın CHP İl Başkanına bozulduğu öğrenildi.

İYİ Parti İl başkanının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile önce görüşmek için CHP Genel Merkez Özel Kalem Sekreteri Derya Gödek'e ulaşamadığı sonrasında Pamukçu Termal bölgesinde kaldığı otele gidip Koruma Müdürü Cihangir Sağıroğlu'nun kaba davranışlarına rağmen görüştüğü, Özlem Ural'ın yakın çevresine ise mitinge çağırılmamaya alındığını Meral Akşener'e aksettirdiğini söylediği öğrenildi.

30 Temmuz'da ise Akşener'in Balıkesir programı olduğu öğrenildi. CHP'lilerin Meral Akşener'in programına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.