MİT nokta operasyonlarla terörün kaynağına darbe indirdi

PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist sınır ötesine düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Örgüt yönetiminde bulunan 8 terörist de yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT'in son yıllarda terörle kaynağında mücadele doğrultusunda geliştirdiği yöntem, teknik ve beşeri kapasite artışı PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri üzerinde büyük baskı oluşturuldu. Farklı bölgelerdeki yerel istihbarat faaliyetleriyle son yıllarda başarılı operasyonlara imza atan MİT, uzun süren takipler ve anlık istihbaratlar sonucu çok sayıda terörist faaliyeti eyleme dönüşmeden bertaraf etti.

Bu istihbaratları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşan Teşkilat, güvenlik güçleriyle koordineli yaptığı operasyonlarda, örgütlerin "güvenli bölge" olarak nitelediği yerlerde bölgelerde dengeleri değiştirdi.

Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar düzenledi. PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik 2015'teki terör saldırısının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'in de aralarında olduğu 8 terörist yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Son olarak terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç MİT tarafından özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

2022'DE PKK/YPG/KCK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

MİT, PKK/KCK kontrolündeki Irak/Sincar'daki Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca 28 Ocak 2022'de operasyon düzenledi. Nokta atışıyla vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat 2022'deki MİT operasyonunda öldürüldü.

MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan'ı, 20 Şubat 2022'de Aynularab'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu, 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde 14 Nisan 2022'de Türkiye'ye getirildi.

MİT'in yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar'da yakalanan V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), 18 Nisan 2019'da Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planlarına taşeronluk yapan 14 şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat 2022'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

PKK/YPG'NİN SÖZDE AMUDE-DERBESİYE EYALET SORUMLUSU NOKTA ATIŞIYLA VURULDU

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı 17 Nisan 2022'de Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla vurdu.

MİT, PKK terör örgütü üyesi "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek'i 15 Mayıs'ta Suriye'nin Aynularab bölgesinde saklandığı yerde, terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Musul'da 21 Mayıs'ta, Cemcemal'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 2 Haziran 2022'de düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK, 31 Mayıs 2022'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi öldürdü.

MİT tarafından bu yıl 9 Haziran'da Irak'ın Gara bölgesinde PKK/KCK'lı 3 terörist, 19 Haziran'da terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Irak'ın Süleymaniye kentinde Hüseyin Şibli, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 17 ve 21 Haziran'da 5 terörist, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 24 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

MİT'İN OPERASYONUYLA YAKALANAN YUNAN CASUS TUTUKLANDI

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından 25 Haziran 2022'de yakalandı. Hakkında hazırlanan evrakla nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir, 4 Temmuz 2022'de öldürüldü.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan, 17 Temmuz 2022'de etkisiz hale getirildi.

BİNBAŞI KULAKSIZ'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ TERÖR SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI

MİT Başkanlığı, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik 27 Temmuz 2015'teki saldırının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, yurt dışı operasyonuyla yakalanarak 20 Temmuz 2022'de Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, MİT'in 7 Haziran 2022'de Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

GEÇEN YIL YURT DIŞINDA YAKALANANLAR

Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, 10 Şubat 2021'de MİT'in operasyonuyla yurt dışında yakalandı.

MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'de aracıyla seyir halindeyken düzenlenen nokta operasyonuyla yakalayarak 15 Mart 2021'de Türkiye'ye getirdi.

Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 29 Temmuz 2021'de Türkiye'ye getirildi.

2021'DE "SOFİ NURETTİN" SAKLANDIĞI MAĞARADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed ve beraberindeki terörist, 17 Mayıs 2021'de MİT ve TSK'nin koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde 2 Şubat 2021'de Kandil'de düzenlediği operasyonda, 1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu, Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in 22 Şubat 2021'deki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, MİT tarafından 22 Şubat 2021'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN SÖZDE SABOTAJ UZMANLARINA OPERASYON

MİT, Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, 4 Nisan 2021'de Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden 2 PKK'lı teröristi, beraberlerindeki patlayıcılarla yakalandı.

MİT ve TSK'nın 24 Nisan 2021'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, KCK'nın sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı öldürüldü.

MİT, PKK/KCK'nın, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını alması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 12 Mayıs 2021'de düzenlediği yaptığı harekatla eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Nihat Gören olduğu tespit edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan, Ukrayna'nın Odesa kentinde olduğu tespit edilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurt dışı operasyonuyla 10 Eylül 2020'de Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

"KIRMIZI" KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST IRAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT Başkanlığı ve TSK ortak operasyonuyla 24 Mayıs 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı "Zagros" kod adlı Selahattin Dede ile beraberindeki PKK/YPG mensubu 3 teröristi 29 Mayıs 2021'de öldürüldü.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığının "Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi"nde yer alan PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı terörist Ulaş Doğan, 22 Haziran 2021'de MİT operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş, 22 Haziran 2021'de MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 30 Haziran 2021'de gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci'yi, Gara'da 15 Temmuz 2021'de PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT VE TSK KOORDİNESİNDEKİ OPERASYONLAR TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADI

TSK ve MİT koordineli çalışması sonucu 16 Ağustos 2021'de Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, 28 Ağustos 2021'de Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, 27 Eylül 2021'de Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK mensubu ve 2 Ekim 2021'de 3 PKK mensubu, operasyonlarda öldürüldü.

MİT ve TSK tarafından 31 Mayıs, 17 Ağustos, 9 Aralık, 13 Aralık ve 29 Aralık 2021'de Gara'da düzenlenen operasyonlarda 31 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA OPERASYON

MİT tarafından 3 Eylül 2021'de düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu, Metina'da, 9 Eylül 2021'de eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı 3 terörist, 20 Eylül ve 26 Eylül 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerinde 2 PKK/KCK mensubu, Metina'da 7 Ekim 2021'de düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist, 7 ve 11 Ekim 2021'de Metina'da PKK/KCK mensubu 5 terörist, 7 Aralık 2021'de Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist düzenlenen operasyonlarda öldürüldü.

MİT'in Ağustos 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan'ın, operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla buluştuğu belirlendi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde 1 Aralık'ta düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş'u etkisiz hale getirdi.

MİT, VAN'DAKİ İRAN AJAN ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİ

Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı.

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu "Cevher" kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, 13 Eylül 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi. Terörist Ekinci, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin iletişimini koordine ediyordu.

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi "Haydar Varto" kod adlı Engin Karaaslan'ı 28 Eylül 2021'de etkisiz hale getirdi.

MİT ve TSK'nın 1 Ekim 2021'de Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu "Delil Siirt" kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi. Terörist Arıtürk'ün, PKK/KCK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullandığı füze ve ağır silah mühimmatını temin etmekle görevli olduğu belirlendi.

MİT, DAĞLICA SALDIRISINA KATILAN TERÖRİSTİ IRAK'IN KUZEYİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

MİT, 2012'de Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 Ekim 2021'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Türkiye-Irak sınırından 170 kilometre uzaklıkta Kerkük kırsalında 22 Ekim 2021'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki 2 teröristi vurdu.

MİT ve TSK'nın 10 Kasım 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi, "Emine Erciyes" kod adlı Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından 29 Kasım 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

2020'DE PKK'NIN SÖZDE ÜST DÜZEY KADROSUNA DARBE VURULDU

MİT'in, Kasım 2019'da Irak'ın kuzeyinde Sincar Hanesor'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan, 3 Ocak 2020'de öldürüldü. "Kırmızı" kategoride aranan Arslan'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde 25 Şubat 2020'de yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi.

PKK kadın yapılanmasının sözde en üst karar organı Kürdistan Kadınlar Birliği (KJK) yönetim konseyi üyesi Ayten Amed kod adlı Halide Tarı, 9 Mart 2020'de MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi.

2020'DE EN ÜST DÜZEY KADIN ÖRGÜT MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi "Hacer Guyi / Hacer Hilal" kod adlı Nazife Bilen, 30 Mart 2020'de MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Kaynaklar, Bilen'in bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nin uzun süredir takip edilen sözde Mahmur alan üst düzey yöneticisi YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu "Berivan Sarya" kod adlı Galya Bekir'i, 15 Nisan'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında 22 Nisan 2020'de Türkiye'ye getirildi, 23 Nisan'da tutuklandı.

MAVİ KATEGORİDEKİ FADIL EKİNCİ ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, MİT tarafından Irak Zap alanında 8 Nisan 2020'de gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

TSK ile MİT koordinesinde 16 Haziran 2020'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde, 30 Temmuz 2020'de Şırnak/Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede arananlar arasında bulunan "Brüsk İsrail" kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi.

MİT'TEN EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'YA OPERASYON

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü 15 Ağustos'ta sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko, 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi. PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen 2 farklı operasyonda, üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" öldürüldü.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu "Jir" kod adlı Mazlum Demir, 6 Ekim 2020'de Gara bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından "Serhat Patnos" kod adlı Fuat Zengin, TSK tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu "Dara Kato" kod adlı Ahmet Bal etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Şırnak Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik Ağustos 2016'da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın, 20 Ekim 2020'de yurt dışında düzenlediği operasyonla öldürüldü.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden "Fırat/Botan" kod adlı PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 23 Ekim 2020'dee Türkiye'ye getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan'ı, 8 Kasım 2020'de etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK'NIN SÖZDE "KURYE SORUMLUSU" ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurye sorumlusu "Dıhlaz" kod adlı Hizret Çalkın ile yanındaki teröristleri, 24 Kasım 2020'de Irak'ın kuzeyinde nokta atışıyla öldürdü.

Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde 15 Ocak 2020'de icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist, 10 Mart 2020'de Kandil'de hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist, 1 Mayıs 2020'de Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2019'DA KANDİL'DE DEFA ÜST DÜZEY PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, 2019'da eylülün ikinci yarısında Irak/Kandil'de MİT ile TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindeki Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu, örgütün tepe kadrosundaki teröristler, 21 Mart 2019'da Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), MİT ve TSK ortak operasyonuyla 27 Haziran 2019'da etkisiz hale getirildi. Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da şehit edildiği saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Doğan Nurhak kod adlı Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın 24 Temmuz 2019'daki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Ünal'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu.

Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S, MİT ve emniyet birimlerince 27 Temmuz 2019'da düzenlenen ortak operasyonla Bursa'da yakalandı.

MİT ve TSK'nın, 19 Ağustos'ta PKK'nın Kandil'deki eğitim faaliyetleri için kullandığı bir binaya ortak düzenlediği operasyonda, imha edilen binanın içerisinde kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural ile örgütün kadın yapılanması KJK'nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi "Dr. Jiyan Garzan" kod adlı Saliha Kaytar'ın da bulunduğu belirlendi.

ERBİL SALDIRISININ PLANLAYICILARINA SINIR ÖTESİ OPERASYON

MİT, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik 17 Temmuz 2019'daki saldırının planlayıcılarına yönelik operasyon düzenledi. MİT ve TSK, PKK'nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından, "mavi kategori"de aranan "Botan" kod adlı Hacı Kurhan ile "Kendal" kod adlı Metin Akgün'e 30 Temmuz 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken operasyon düzenledi. Operasyonda, Kurhan ve Kendal etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla 16 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lıdan birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren, hakkında mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KADIN YAPILANMASI SORUMLUSUNA NOKTA ATIŞI

MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla 13 Eylül 2019'da Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekatında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar, 24 Ekim 2019'da etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik harekatta etkisiz hale getirilen teröristin, 4 Kasım 2019'da kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke olduğu belirlendi.

EL BAB SALDIRISININ FAİLİ MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 16 Kasım 2019'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonuyla 17 Kasım 2019'da yakalandı.

MİT'in 19 Kasım 2019'da düzenlediği operasyonda, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu, "kırmızı kategori" ile aranan "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Dozdar Hamo" kod adlı terörist Abdulrehman Hamo, MİT ve TSK operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 26 Kasım 2019'da etkisiz hale getirildi.

MİT VE TSK OPERASYONLARININ 2019'DAKİ ORTAK OPERASYONLARI

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist, 24 Ağustos 2019'da hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli gerçekleştirdiği hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu tespit edilen 5 terörist, 1 Eylül 2019'da etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist, 2 Eylül 2019'da etkisiz hale getirildi. PKK'lı beş teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık 4 Eylül 2019'da öldürüldü.

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, 6 Eylül'de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

TSK ve MİT koordinesinde, 16 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatlarında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

MİT ve emniyet birimlerinin Suriye'nin Afrin ilçesinde 17 Eylül 2019'da koordineli yaptığı operasyonlarda eylem hazırlığındaki 9 şüpheli mühimmatlarla birlikte gözaltına alındı.

TSK ve MİT koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 Ekim 2019'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, 8 Ekim 2019'da düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine 12 Kasım 2019'da düzenlediği hava harekatında, terör örgütü mensubu PKK'lı etkisiz hale getirildi.

HABLEMİTOĞLU'NUN KATİL ZANLILARINDAN NURİ GÖKHAN BOZKIR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

FETÖ'nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak 31 Mayıs 2021'de Türkiye'ye getirildi.

MİT operasyonuyla 5 Temmuz 2021'de Türkiye'ye getirilip adli makamlara teslim edilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 12 Temmuz 2021'de tutuklandı.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama ve yakalama kararı bulunan Arif Komiş, MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak 30 Ağustos 2019'da Malezya'dan Türkiye'ye getirildi. Komiş, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 22 Kasım 2019'da yargılanmasına başlandı.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak 19 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında örgütün "Sincan bölge hadimi" olduğu ileri sürülen S.K, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığının 14 Şubat 2020'de düzenlediği operasyonla Sincan Yenikent Mahallesi'nde bir çiftliğin ahırında yakalandı. İstihbarat birimlerinin çalışması sonucunda, örgüt mensupları son dönemde üst düzey yöneticilerini "imam" yerine "hadim" şeklinde nitelendirdiği ortaya çıktı.

KKTC'DE 2 FETÖ MENSUBU YAKALANDI

Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in 15 Şubat 2021'deki operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi. Avcı'nın örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı tespit edildi.

MİT ve EGM'nin ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan, FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, Ayşe Özalp 24 Mart 2021'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

DEAŞ'IN SÖZDE "TÜRKİYE VİLAYETİ SORUMLUSU" MİT'İN OPERASYONUYLA YAKALANDI

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'i 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Terör örgütü DEAŞ'a 2014'te katıldığı tespit edilen Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı. Güler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak 18 Nisan 2022'de Türkiye'ye getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, Musul'da terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli 24 Şubat 2021'de yakalandı.

Bursa'da, MİT Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda, 17 Şubat 2019'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi 17 Şubat 2019'da yakalandı.

MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından 2 Mayıs 2021'de DEAŞ'ın eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

REHİNE KURTARMA OPERASYONLARI

MİT, sadece terörle mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT Başkanlığının operasyonuyla 17 Temmuz 2020'de kurtarıldı.

MİT, Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen bir İtalyan vatandaşını, koordineli çalışmalar sonucu 8-9 Mayıs 2020'de düzenlenen operasyonla sağ olarak kurtardı.

TEŞKİLAT, ORMAN YANGINLARININ TALİMATINI VEREN TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMADI

MİT, terör örgütleri unsurlarınca çıkarılan orman yangınlarının talimatını veren teröristlerin de yakalanması için mücadele etti.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleri ile bazı illerde 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınların talimatını veren "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın, MİT tarafından 20 Ekim 2020'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vuruldu.