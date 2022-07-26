Son dakika: Diyarbakır’da dev narko terör operasyonu! Eren Abluka-25 başladı...

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da "Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser" Narko Terör operasyonu başlatıldı.