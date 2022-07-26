Son dakika: Diyarbakır’da dev narko terör operasyonu! Eren Abluka-25 başladı...

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da "Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser" Narko Terör operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 820 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.
2 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 260 bin kök skunk bitkisi, 33 kilo 400 gram kubar esrar, ve 39 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.
UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ESER 2016 YILINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) operasyonuna adı verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrasında şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Eser'in askerlik görevini tamamladıktan sonra Uzman çavuş olarak göreve başladığı ve aldığı maaşla kirada oturan annesi ile 3 kız kardeşine baktığı ortaya çıkmıştı.