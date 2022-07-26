Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin şiddetini 4.4 olarak ölçtü.