Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin şiddetini 4.4 olarak ölçtü.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.