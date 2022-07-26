Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Giriş Tarihi: 26.7.2022 09:20 Son Güncelleme: 26.7.2022 09:34

Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

SON DAKİKA HABERLERİ: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ise depremin şiddeti 4.4 olarak açıkladı. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin şiddetini 4.4 olarak ölçtü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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