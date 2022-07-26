SON DAKİKA: CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti’den yanıt: Siyasi şova izin vermeyeceğiz! Katılmayacağız...

AK PARTİ'DEN CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINA YANIT: KATILMAYACAĞIZ...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısını kimseye danışmadan yapmasına tepki gösterdi, 'CHP, bu çağrıyı çözüm amaçlı mı yoksa şov amaçlı mı yaptı?' dedi. Ünal, AK Parti'nin toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi bir söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyor gibi gerçeklik dışı algı oluşturan söylemi kendileri için tercih etmiş durudalar ki aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icradır. Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar.

Geçmişe dönük hususu da hatırlatmak isterim. Bizim hafızamızla alay etmesinler. 70'leri, 80'leri, 90'ları biz hatırlıyoruz. O dönemin sorunları konuşulur, toplumda böyle gelmiş böyle gider bir duyguya dönüşmüş durumdaydı. Bugün 2005'in, 2010'un sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarının konuşabilir duruma gelmiştir.

Bugün AK Parti, sadece Türkiye'nin sorunlarını çözen değil küresel ölçekte sorun çözen bir partidir. Karabağ'da 30 yıllık Misnk üçlüsünün çözemediği sorunun çözümüne katkıda bulunmuştur. Kendi tavsiyelerinin çözüm olduğunu düşünecek kadar siyasetten uzaklaşmış durumdalar.

Bir patolojiyi bize gösteriyor. Bunlara diyoruz ki kıvanç ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, 6'lı masada bir araya geliyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz. 20 yıldan beri her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan siyasi iradeyi sevmeseniz bile saygı duymanız gerekir. Siyasi etiğin gereğidir.