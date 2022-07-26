Türkiye’nin en önemli kuş türlerinden “Flamingolar” koruma altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Flamingo Kuş Yaşam Alanı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Uçan, yaptığı açıklamada Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sulak alanının, Türkiye'nin en önemli kuş türlerinden biri olan, halk arasında Akıllı Turna olarak da bilinen Flamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme alanı olduğunu belirtti.

"BAKANLIĞIMIZ, SAYIN BAKANIMIZ MURAT KURUM LİDERLİĞİNDE FLAMİNGO VARLIĞININ DEVAMLILIĞI İÇİN BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Her yıl düzenli olarak Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik Bakan Kurum liderliğinde Bakanlığın büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Uçan, üreme, besleme ve barınma için her yıl Tuz Gölü'ne gelen flamingoların, beslenmek için göl çevresinde bulunan Kulu, Bolluk, Tersakan gibi gölleri de kullandığını belirtti.