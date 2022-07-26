SON DAKİKA | Yat yarışında Yunan tacizine müdahale

DÜMENİ KIRMAYIN TAM YOL İLERİ

İstanbul'dan yola çıkan yelkenli tekneler yarışların son etabında Bodrum açıklarında Yunan askerleri tarafından taciz edilmeye başlandı. Özellikle bayrak kırmızısı olan "Good Day sunshine" isimli yelkenli tekneyi gözüne kestiren Yunan Sahil Güvenlik ekibi tekneyi taciz etmeye başladı. Birkaç kaç kere batırmaya çalıştığı yarış teknesinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekibi yetişti. Yelkenliyi batırmak için ardı ardına önünden geçerek dalga yaptı. Tekneyi alabora etmek için defalarca tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri burası "Yunan Kara suları çıkın denizimizden" diyerek telsizden anons geçti.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk sahil güvenlik ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden anons geçerek, "Dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarışı bırakmayın tam yol ileri diyerek" yarışa katılan tekneleri uyardı. Bunun üzerine taciz edilen yelkenli tekne kaptanı Murat Tan yapılan tüm tacizlere rağmen dümenini kırmayarak yoluna devam etti.