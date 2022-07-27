18 ilde operasyon: 26 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/ sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 29. aşaması kapsamında 14'ünün Kara Kuvvetleri, 7'sinin Hava Kuvvetleri'ne mensup, biri binbaşı, biri yüzbaşı, biri üsteğmen, 18'i astsubay, 14'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 35 şüphelinin yakalanması için, İzmir merkezli 18 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. 26'sı yakalandı.