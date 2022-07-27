Abdülhamid Han 9 Ağustos’ta Akdenız’e açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın, 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlanacağını söyledi. Bakan Dönmez, katıldığı bir TV programında, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için şunları kaydetti: "Abdülhamid Han, yedinci nesil derin sondaj gemisi. Onu da 9 Ağustos'ta Akdeniz'e uğurlayacağız. Doğu Akdeniz'de 2 ve 3 boyutlu epey bir sondaj yaptık. Potansiyeli en yüksek alanlar şu anda değerlendiriliyor. Bir-iki hafta içerisinde onlardan birine karar verilecek. İlk başladığımızda bu işi biz de yeni yeni öğrenmeye başlamıştık. Yabancı uzmanlardan destek alıyorduk. Şu anda gemilerimizde çalışanların üçte ikisi neredeyse yerli. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak." Avrupa'nın kışa girerken doğalgazın fiyatına bakmadığını ve önemli olanın gaza erişim olduğunu vurgulayan Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz temini için yeterli kontratlarının olduğunu ve spot piyasadan da alım seçeneği bulunduğunu hatırlattı. Enerji piyasasında, özellikle Avrupa'daki gaz piyasasında bir krizin yaşandığını belirten Dönmez, şöyle devam etti: "Kışın doğalgaz tüketimi yüksektir ve depolara yaz aylarında gaz basmak gerekir. Tuz Gölü depolama tesisimizde 1.2 milyar metreküplük kapasite tamamen dolu. Silivri'deki depolama tesisimizin de yüzde 82'si dolu. Eylül sonuna kadar tamamı dolmuş olacak. Toplamda yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz depolamış olacağız. Üzerine sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tanklarımızın da dolu olduğunu hesaba katmalıyız. Orada 600-700 milyon metreküp gaz olacak. Bu gemiler sürekli olarak özellikle kış aylarında gelebiliyor."