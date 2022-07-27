AK Parti Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı gözyaşları ile toprağa verildi! Başkan Erdoğan’a yazdığı mektubu Binali Yıldırım okudu





'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de Yılancı ile son görüşmesini anlatarak, "En son hastanede ziyaret etmiştim. Konuştuk, ayağa kalktı, şakalaştık. Benim ayrılmamdan sonra yoğun bakıma kaldırılmış. Gereken her şey yapıldı ama Rabb'imin takdiri böyleymiş. Acımız çok büyük. Bu toprakların yetiştirdiği cesur, kararlı, ilkeli, yiğit evlatlardan bir tanesiydi. 21 yıl önce ilk tanıştığımızda Şebinkarahisar'ın il olmasını istediğini söylemişti. Şebinkarahisar il olmadı ama görüntüsüyle, altyapısıyla Şebinkarahisar'ı il görünümüne kavuşturdu" dedi.



Konuşmaların ardından törene katılanlar Şahin Yılancı'nın anısına oluşturulan taziye defterine duygularını yazdı. Şahin Yılancı'nın cenazesi, törenin ardından Tekışık Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında defnedildi.