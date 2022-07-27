BM 76. Genel Kurulu Başkanı Shadid Ermeni palavralarına alet edildi

Türkiye'nin net tutumu üzerine Shahid; Ermenistan ziyareti hakkında resmi hesabından attığı tweeti silmek durumunda kaldı.Ermenistan'ın da tiviti sildiği için Shahid'e tepki gösterdiği öğrenildi.

SORUMLU DAVRANMASI BEKLENİRDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen adıgeçenden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi" denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir"