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Giriş Tarihi: 27.7.2022 13:54

Çarşaflı hakim kararına savcılık itiraz etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çarşaflı hakim kararına savcılık itiraz etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre kara çarşaf giyip takip ettiği evli çifti silahla yaralayan şüpheli FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile görevden alınan eski hâkim çıkmıştı. Eski hâkim olan ve şimdilerde avukatlık yaptığı öğrenilen Mehmet. G. saldırının ardından çevredeki sivil polis tarafından yakalanıp gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek tutuklanmasını talep etti.

Gaziosmanpaşa'da 23 Temmuz günü öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Mustafa G. isimli şüpheli, iddiaya göre çarşaf giyerek takip ettiği evli çift Y.B. ve S.B'yi silahla yaraladı. Y.B'nin kuzeni olduğu belirtilen şüpheli, olay sırasında orada olan sivil polis tarafından gözaltına alındı.

Mustafa G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda iddiaya göre kara çarşaf giyip evli bir çifte silahlı saldırı düzenleyen Mustafa G'nin FETÖ' den KHK ile ihraç olan eski bir hâkim olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde avukatlık yapan Mehmet G'nin olayı kuzeninin kendi eşiyle bir ilişkisi olduğunu düşündüğünden gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, çarşaf giyerek takip ettiği iki kişiye havalı tabancayla ateş ederek yaralayan FETÖ'den ihraç edilen hakim M.M.G'nin, adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz etti.

Çarşaflı saldırgan eski hâkim çıktı

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Çarşaflı hakim kararına savcılık itiraz etti
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