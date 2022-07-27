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Giriş Tarihi: 27.7.2022 17:00 Son Güncelleme: 27.7.2022 17:06

CHP'li Veli Ağbaba açık açık söyledi: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Veli Ağbaba açık açık söyledi: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ittifakın kurucusu ve bugüne kadar gelmesini sağlayan kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, "Bir kez daha Malatya’da da ifade edelim ki CHP’nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK’sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur." ifadelerini kullandı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) ziyaretinde basın mensuplarının, altılı masanın adayının kim olacağı yönündeki sorusunu cevaplandıran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6'lı masanın uzlaşacağı bir adayla 2023 seçimlerinde milletin karşısına çıkacaklarını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Millet İttifakı'nın en büyük partisinin CHP olduğunu anımsatan Ağbaba, "İttifakın kurucusu ve bugüne gelmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizim adayımız da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama 6'lı masanın alacağı karar önemli. Bir kez daha Malatya'da da ifade edelim ki CHP'nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK'sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Partimizde de adaylık tartışması bu kadardır. Onun dışındaki sözler bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

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CHP'li Veli Ağbaba açık açık söyledi: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
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